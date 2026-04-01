الآسيوي يرفض طلب الأهلي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب إدارة النادي الأهلي، تعديل موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تلعب 13 أبريل الجاري، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويلعب الأهلي أمام الدحيل عند الـ 05:45 دقيقة على ملعب «الإنماء» على أن يعقبها مباراة الهلال أمام السد القطري عند الـ 09:00 مساءً في اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وكان «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص 27 مارس الماضي، أن إدارة القطب الغربي تدرس مخاطبة الاتحاد الآسيوي من أجل تغيير توقيت المباراة المذكورة، كون التوقيت غير مناسب للفريق وكذلك للجماهير التي ترغب في حضور اللقاء.

ويخوض فريق الاتحاد مباراته أمام الوحدة الإماراتي 14 أبريل على ملعب «الإنماء» عند الـ 09:00 مساءً، على أن يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مواجهة شباب الأهلي الإماراتي أمام تراكتور الإيراني في اليوم ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي أجرى صباح الأربعاء الماضي، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كوالالمبور العاصمة الماليزية، والتي تستضيفها مدينة جدة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما ينتظر فريق فيسل كوبي الياباني الفائز من مباراة الهلال والسد، وسيكون الفائز من مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، على أن يواجه الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بوريرام يونايتد التايلاندي.