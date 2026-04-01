دقائق لاعبي الأخضر في روشن ترد على امتعاض رينارد

خالفت الدقائق التي خاضها لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الموسم الجاري مع فرقهم الآراء الممتعضة، التي نقلتها مصادر لـ «ليكيب» الفرنسية، الأربعاء، عن مواطنها هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، وفق الحصر الذي أجرته «الرياضية» لأرقام اللعب الفعلية من موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وتصدر 5 من عناصر الأخضر العائدين فجر الأربعاء من رحلة صربيا، عقب الخسارة من منتخب بلادها ضمن المرحلة الثالثة من الاستعداد لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل، بعد تجاوزهم حاجز الألفين دقيقة، وفي مقدمتهم علي مجرشي لاعب فريق الأهلي بـ «2671»، ومحمد محزري «2434»، ومحمد العويس «2340»، ومحمد كنو «2176»، ومصعب الجوير «2069».

وتجاوز 17 لاعبًا المتبقين عدد الألف دقيقة من الأعلى إلى الأقل وهم: متعب المفرج «1984»، فراس البريكان «1967»، محمد المجحد «1955»، عبد الله الخيبري «1946»، عبد العزيز العليوة «1941»، عبد الإله العمري «1830»، خليفة الدوسري «1720»، زياد الجهني «1662»، خالد الغنام «1546» أيمن يحيى «1524»، نايف مسعود «1507»، ريان حامد «1481»، مروان الصحفي «1462»، سعود عبد الحميد «1326»، سلطان مندش «1320»، نواف بوشل «117»، ونواف العقيدي «1050».

وسجَّلت الإحصائية 5 من لاعبي المنتخب السعودي في التشكيلة التي اختارها رينارد قبل مواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين التي خسرها الأخضر على التوالي بنتيجة 0ـ4 و1ـ2، كأقل اللاعبين مشاركة الموسم الجاري مع فرقهما، ولم يتجاوزا الألف دقيقة، وهما الحارس أحمد الكسار «205 دقائق»، وسلمان الفرج «564 دقيقة»، وصالح الشهري «591 دقيقة»، عبد الله الحمدان «807 دقائق»، ومحمد الربيعي «900 دقيقة».

وكانت الإصابة أجبرت رينارد على إبعاد أربعة لاعبين، في مقدمتهم حسان تمبكتي «2137»، سالم الدوسري «2005»، متعب الحربي «1696»، وزكريا هوساوي «1599».

فيما طال الإبعاد بقرار فني من قبل المدرب الفرنسي، وقبل المغادرة إلى صربيا، كلًّا من حسن كادش «2057» وعلي لاجامي «958».

وبدأ المنتخب السعودي المرحلة الثالثة في رحلة الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026، بتجمع في جدة 22 مارس الجاري، ولعب مباراة تجريبية أمام مصر خسرها 0ـ4، الجمعة الماضي، وخسر الثلاثاء من صربيا 1ـ2.