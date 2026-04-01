منصور يلاحق «السلم والثعبان» قضائيا.. والعريان يرد

تصدر فيلم «السلم والثعبان 2» واجهة الأحداث القانونية والفنية في مصر من جديد.

وتقدم مرتضى منصور المستشار القانوني ورئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد الرقابة على المصنفات الفنية وصناع الفيلم.

واتهم منصور القائمين على العمل بتقديم محتوى يتضمن مشاهد وصفها بأنها «خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور»، مشددًا في بلاغه على أن الدستور المصري وإن كفل حرية الإبداع، إلا أنه ربطها بضرورة احترام الآداب العامة والقيم الأسرية، واعتبر منصور أن الفيلم تجاوز الحدود الأخلاقية المتعارف عليها بما يهدد استقرار المجتمع ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا المحتوى.

وفي سياق متصل بالأزمات القانونية التي تلاحق العمل، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل منتج الفيلم، موسى عيسى، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة أخرى تتعلق باتهامه باستخدام العلامة التجارية والزي الرسمي لشركة «مصر للطيران» دون الحصول على إذن مسبق، حيث استندت الشركة في بلاغها إلى مقاطع وصور تظهر الفنانة أسماء جلال بزي مضيفات الطيران في مشهد يجمعها بالفنان عمرو يوسف، وهو ما اعتبرته الشركة إساءة لصورتها الذهنية واستغلالًا غير قانوني لهويتها البصرية، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح لـ «الرياضية» طارق العريان مخرج الفيلم أن العمل لا يتضمن أي جرأة كما يروج البعض.

وقال: «العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية فالحكم النهائي يجب أن يصدر بعد مشاهدة الفيلم كاملًا وليس بناء على مقاطع ترويجية قصيرة، فالمشاهد التي يتم الحديث عنها هي مشاهد بين زوجة وزوجها، فالعمل يتناول قصة حب بين بطلين».

تدور أحداث فيلم «السلم والثعبان» حول «أحمد» و«ملك»، اللذين تتحول علاقة تعارفهما سريعًا من مجرد إعجاب إلى حب متبادل، فيسعى كل منهما إلى إبهار الآخر بشخصيته وتصرفاته، على أمل أن تستمر قصة حبهما إلى الأبد وتصمد أمام جميع التحديات.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، سوسن بدر، ومن تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.