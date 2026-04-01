مطالب وزارية بإبعاد جرافينا عن الاتحاد الإيطالي

دعا أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، الأربعاء، جابرييلي جرافينا، رئيس اتحاد كرة القدم إلى التنحّي عن منصبه، وذلك بعد فشل بطل العالم أربع مرات في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليًا.

وسقط الـ«أتزوري» مجددًا في الملحق، وهذه المرة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، الثلاثاء، ليغيب بذلك عن النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف.

وأكد جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي أنه لن يستقيل، مشيرًا إلى عقد اجتماع للمجلس الأسبوع المقبل سيحسم بقاءه من عدمه.

وقال أبودي في بيان: «من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء من الأساس، وهذا يبدأ بتغيير في قمة الهرم داخل الاتحاد».

وتأتي تصريحات أبودي وسط توتر بين الحكومة الإيطالية و جرافينا الذي هاجم عقب الهزيمة أمام البوسنة، ما اعتبره نقصًا في دعم الدولة لكرة القدم.

كما اعتبر جرافينا أن الرياضات الأخرى «هواة» و«رياضات دولة» مقارنة بكرة القدم، بسبب العدد الكبير من الرياضيين وخاصة الأولمبيين الذين يعملون شكليًا ضمن الأجهزة العسكرية والأمنية الإيطالية.

وحصدت إيطاليا عددًا قياسيًا بلغ 30 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في ميلانو-كورتينا، بينها 10 ذهبيات، كما أنهت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وفي رصيدها 40 ميدالية.

وتملك إيطاليا أيضًا نخبة من الرياضيين في مجموعة واسعة من الرياضات، أبرزهم نجم كرة المضرب يانيك سينر المتوج بأربعة ألقاب كبرى.

وأضاف أبودي قائلًا: «أعتقد أنه من الخطأ التنصُّل من مسؤولية الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة، واتهام المؤسسات بالتقصير المزعوم، مع التقليل من أهمية واحترافية الرياضات الأخرى».

وكانت لاعبة التزلج السريع على الجليد فرانتشيسكا لولّوبريجيدا الفائزة بذهبيتين أولمبيتين هذا الشتاء، من بين العديد من الرياضيين الذين ردّوا على تصريحات جرافينا، وكتبت بسخرية على إنستجرام «أنا هاوية».