377 يوما بين التأهل الأول والأخير إلى المونديال

أصبح منتخب العراق الأول لكرة القدم آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بعد 377 يومًا من الوصول الأول إلى المونديال عن طريق اليابان 20 مارس 2025.

ونجح العراق، الملقب بـ«أسود الرافدين»، في التأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على بوليفيا بنتيجة 2ـ1، في نهائي المسار الثاني من منافسات الملحق العالمي، بفضل هدفي الثنائي علي الحمادي وأيمن الحسن.

ووصل العراق إلى المونديال للمرة الثانية بعد آخر ظهور عام 1986.

وبخلاف الثلاثي «أمريكا، والمكسيك وكندا»، الذي يستضيف نهائيات كأس العالم 2026 كأول 3 منتخبات تم تأكيد وجودهم في البطولة من باب الاستضافة، فإن اليابان يعد أول منتخب تأهل رسميًّا إلى النهائيات بخلاف الثلاثي المستضيف.

وتأهل اليابان رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب البحرين بنتيجة 2ـ0 في الجولة السابعة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، 20 مارس 2025.

وضمن المنتخب الياباني تأهله، ليس فقط كأول المتأهلين من قارة آسيا بل أول المتأهلين بصفة عامة إلى مونديال 2026، قبل أن يحقق الساموراي الانتصار في 6 مواجهات من أول 7 جولات، دون هزيمة في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وتأهل منتخب نيوزيلندا إلى نهائيات كأس العالم كثاني متأهل رسمي، وأول منتخب من قارة أوقيانوسيا، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3ـ0 في المباراة النهائية من تصفيات أوقيانوسيا، 24 مارس 2025.

أما في قارة أمريكا الجنوبية، فضمن منتخب الأرجنتين، حامل لقب مونديال 2022، تأهله الرسمي إلى كأس العالم 2026 مبكرًا، بعد أن أصبح أول منتخب يتأهل عن قارته، مستفيدًا من تعادل بوليفيا ضد أوروجواي دون أهداف، 25 مارس 2025، ليضمن التأهل قبل الجولة الـ 14 من التصفيات بمباراة الفريق ضد البرازيل، التي فازوا فيها بنتيجة 4ـ1 أيضًا.



وفي قارة إفريقيا، أصبح المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل إلى كأس العالم 2026، 5 سبتمبر 2025، بعد الفوز على منافسه النيجر بخماسية نظيفة، ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى المونديال.

وحقق منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 رسميًّا، 14 أكتوبر 2025.

وحُسم تأهل الإنجليز بعد فوزهم الكبير على لاتفيا بخماسية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات، ليصبح منتخب الأسود الثلاثة أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في النهائيات العالمية.

وإذا كان الثلاثي المستضيف «أمريكا، كندا، والمكسيك» أول ثلاثي يتأهل إلى المونديال من قارة أمريكا الشمالية بالاستضافة، فإن منتخب هايتي هو أول منتخب يتأهل من القارة بنظام التصفيات. وحسم منتخب هايتي تأهله إلى المونديال عقب فوزه على نيكاراجوا 2ـ0 في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من تصفيات الكونكاكاف، نوفمبر 2025.

يذكر أنَّ منتخب العراق تأهل كآخر المنتخبات في الملحق العالمي، وقبله مباشرة تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد فوزه على منتخب جامايكا بهدف دون رد، في نهائي المسار الأول من منافسات الملحق العالمي، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 100 عبر المدافع أكسيل توانزيبي.