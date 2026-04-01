الزبيدي خارج حسابات الفتح

رجّحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة غياب فهد الزبيدي، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن مواجهة الأخدود، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري «روشن» السعودي، بسبب الإصابة، التي تعرّض لها خلال معسكر المنتخب السعودي «ب».

وينتظر الجهاز الطبي في نادي الفتح وصول التقرير الخاص بإصابة اللاعب من الاتحاد السعودي لكرة القدم للوقوف بدقّة على طبيعة وحجم إصابته والمدة التي يحتاج إليها قبل العودة إلى التدريبات. لكن المصادر استبعدت، في ضوء التقييمات الأوّلية، لحاقه بالمباراة المقبلة، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

واستُدعِيَ الزبيدي لمعسكر المنتخب السعودي الثاني، مع المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، واستُبعِد منه الإثنين بسبب الإصاية.

وشَهِد المعسكر، في جدة، خوض مباراتين تجريبيتين مع المنتخب السوداني، أسفرتا عن الخسارة 1ـ2 السبت، والفوز 3ـ0 الثلاثاء.

ولعِب الزبيدي 26 من مباريات الفتح الموسم الجاري، بمجموع 1164 دقيقة، وأحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضمّ الفتح اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، من النصر، ومنحه عقدًا لثلاثة مواسم. وأشركه المدرب جوزيه جوميز في 24 جولة على صعيد الدوري ومباراتين ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.