الاتفاق ينتظر عودة الدوليين

ينتظر أن ينضم اللاعبون الدوليون في صفوف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى التدريبات، الخميس، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخباتهم، وفق مصادر خاصة بالـ«الرياضية».

وافتقد الفريق الاتفاقي إلى جهود الرباعي خالد الغنام، وعبد الباسط هندي، والإسكتلندي جاك هيندري، والسلوفاكي أوندريج دودا في التحضيرات خلال فترة التوقف الدولية، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم.

وتشكل عودة الرباعي الدولي دفعة مهمة للفريق الاتفاقي قبل مواجهة ديربي الشرقية أمام القادسية، الأحد، على ملعب إيجو في الدمام، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ميدانيًا، رفع سعد الشهري، مدرب الفريق، وتيرة التحضيرات بحصة تدريبية على ملعب النادي، الأربعاء.

وبدأت التمارين بالتركيز على النواحي اللياقة، تلتها تدريبات تكتيكية عبر محطات متنوعة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في الترتيب العام للدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وستة تعادلات، مقابل تسع هزائم خلال 26 جولة.