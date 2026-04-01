128 لاعبا في مونديال الجمباز

أعلن الاتحاد المصري للجمباز أن 33 دولة تأكدت أسماؤها في بطولة كأس العالم للجمباز للرجال والسيدات، التي تنطلق في القاهرة، الجمعة، وحتى 6 أبريل الجاري، في مجمع الصالات المغطاة في ملعب القاهرة.

وقال الاتحاد المصري للجمباز عبر مركزه الإعلامي، الأربعاء، إن القاهرة بدت جاهزة لاستضافة البطولة، بمشاركة 128 لاعبًا ولاعبة، بينهم 17 بطلًا أولمبيًا.

وتم تجهيز صالة ملعب القاهرة بأحدث الأجهزة المستخدمة في البطولات العالمية، وتبذل اللجنة المنظمة جهودًا كبيرًا للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة، لتوفير الأمان والحماية اللازمة للاعبين خلال المنافسات.

وتضم اللجنة المنظمة كوادر من أسرة الجمباز المصري، اكتسبت خبرات كبيرة في تنظيم البطولات الدولية والعالمية والقارية.

وكشف اتحاد الجمباز عن أن بطولة العالم للجمابز تشهد مشاركة الجزائر، وأرمينيا، وبيلاروس، والبرازيل، وبلغاريا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والتشيك، وقبرص، وجمهورية التشيك، وإسبانيا، واليونان، وهونج كونج، وأيرلندا، وأيسلندا، وكازاخستان، والمغرب، ونيوزيلندا، وبنما، والفلبين، وقطر، وروسيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والسويد، وتركيا، وأوكرانيا، والهند، والكاميرون، ومصر.