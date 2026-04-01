مناورة تعوض الشبابيين عن التجريبيات

اكتفى فريق الشباب الأول لكرة القدم بمناورةٍ أمام فريق تحت 21 عامًا في النادي، بدلًا من خوض مباراة تجريبية مع نادٍ آخر خلال فترة التوقف، التي أوشكت على الانتهاء.

وخاض الفريقان المناورة مساء الأربعاء على رديف ملعب النادي، وكسِبَها الفريق الأول الذي مثّل بعض لاعبيه، مثل المدافع مبارك الراجح، فريق تحت 21 عامًا بقرارٍ من المدرب الجزائري نور الدين ذكري، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر إلى استعداد «الليوث» لمباراة الرياض، المقرّرة الأحد ضمن دوري روشن السعودي، بصفوف مكتملة، سوى من المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور، الموجود في بلاده بعدما خضع فيها الأسبوع الماضي إلى جراحة في عضلات البطن.

وينزل الشباب ضيفًا على الرياض، في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الـ 27.

وقبل فترة التوقف، فازت كتيبة بن ذكري 2ـ0 على الأخدود، لحساب الجولة الـ 26، وصعدت إلى المركز الـ 12 في جدول الترتيب، بعد وصولها إلى النقطة الـ 29.