جوتزه يبقى مع فرانكفورت حتى 2028

مدد ماريو جوتزه، صاحب هدف تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم بالنهائي في مرمى الأرجنتين، عقده مع آينتراخت فرانكفورت لمدة عامين إضافيين حتى عام 2028، حسبما أعلن النادي الأربعاء.

وانضم لاعب الوسط البالغ 33 عامًا إلى فرانكفورت عام 2022، بعد أن قضى القسم الأكبر من مسيرته مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

وقال جوتزه في بيان: «آينتراخت فرانكفورت يعني لي الكثير»، مضيفًا: «أعرف أن مسيرة لاعب كرة القدم محدودة».

وتابع: «المتعة التي أشعر بها من كرة القدم ومن هذا النادي أقنعتني بتمديد عقدي».

وفي نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين، دخل جوتزه من مقاعد البدلاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، في مباراة كانت لا تزال دون أهداف.

ومع بلوغ المباراة الدقيقة 113، استقبل تمريرة من أندريه شورله على صدره وسدد كرة قوية داخل المرمى مانحًا ألمانيا لقبها العالمي الرابع.

وعانى جوتزه، الفائز بجائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب شاب في أوروبا عام 2011، في منتصف مسيرته الاحترافية من الإصابات والمرض وتراجع المستوى.

وتحدث اللاعب بصراحة عن الضغوط المرتبطة بعدم قدرته على مجاراة التوقعات العالية التي رافقت بداياته وهدفه الشهير.

وبعد تجربة مع أيندهوفن الهولندي، عاد إلى ألمانيا للدفاع عن ألوان فرانكفورت، حيث خاض منذ ذلك الحين 148 مباراة وسجل 12 هدفًا.

وسجل جوتزه 17 هدفًا في 66 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وكانت آخر مشاركة له بقميص «دي مانشافت» عام 2023.