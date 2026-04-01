بدء آخر مراحل بيع تذاكر المونديال

بدأت المرحلة الرابعة الأخيرة من بيع تذاكر مونديال 2026، الأربعاء، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من دون أن يحدد عددها.

وفتحت هذه المرحلة عند الـ 17:00 «15:00 بتوقيت جرينتش» على الموقع الرسمي، وتباع التذاكر وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية وحتى نهاية المنافسات في 19 يوليو المقبل.

وتم توجيه المشترين إلى صفحة «انتظار» لـ«الاصطفاف في الطابور» إلى حين السماح لهم بالدخول إلى الموقع، موضحة: «سيظهر عدّاد تنازلي قبل التمكن من الدخول إلى مرحلة بيع التذاكر. وبعد انتهاء العد التنازلي، سيكون زر +دخول+ متاحًا لمدة خمس دقائق».

وحسب فيفا، سيتم طرح تذاكر للبيع تدريجيًا، بما في ذلك أحيانًا لمباريات تلعب في اليوم نفسه.

وخلال المرحلة الوحيدة من البيع، التي اعتمدت آلية الاختيار العشوائي، في يناير وفبراير الماضيين، بيع أكثر من مليون تذكرة مقابل أكثر من 500 مليون طلب، وفق فيفا.

وأثارت مسألة التذاكر جدلًا واسعًا، إذ وجهت اتهامات إلى فيفا بعرض التذاكر بأسعار باهظة، في تجاهل للوعود التي قطعت عند إسناد تنظيم البطولة إلى الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلنت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا «أف أس إي» الثلاثاء، أنها رفعت دعوى ضد فيفا أمام المفوضية الأوروبية، للمطالبة بتخليها عن إجراءات شراء «غامضة وغير نزيهة».