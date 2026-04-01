الجبال يبدأ مهمة الأخدود بخطة متوازنة

يعتزم التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، تطبيق خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، عندما يدشِّن مهمته الجديدة بمواجهة الفتح، فريقه السابق، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الأحد.

وحسب مصادر «الرياضية»، أظهرت الحصص التدريبية للأخدود تحت قيادة مدربه الجديد اتجاهًا للتوازن الخططي، جسّدته المناورات والتعليمات الفنية.

وواصل الفريق، عصر الأربعاء في نجران، استعداداته للمباراة المقبلة، التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وقاد التونسي تدريبًا بدنيًا فنيًا، اشتمل على مناورة بين مجموعتين من اللاعبين، أوقفها المدرب مراتٍ عدّة لإلقاء تعليماته وتصحيح الأخطاء.

ولفتت المصادر إلى اهتمام الجهاز الفني الجديد أيضًا بتحسين اللياقة البدنية.

ويقبع الأخدود في المركز الـ 17 قبل الأخير، برصيد 13 نقطة. واستعانت إدارة النادي بمدرب الفتح السابق، الذي حقق لقب الدوري عام 2013، بعد إقالة الروماني ماريوس سوموديكا، لسوء النتائج.