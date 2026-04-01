الهلال يفقد بوابري أمام التعاون

تأكد غياب الفرنسي سايمون بوابري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن مواجهة التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء، أن الفحوص التي أجراها بوابري أظهرت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض الجناح الفرنسي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا أمام لوكسمبورج، وغادر على إثرها الملعب في الدقيقة 32 من هذه المواجهة التي انتهت بفوز كاسح لـ«الديوك» 5ـ1، الخميس الماضي.

ووفقًا لمدة البرنامج العلاجي والتأهيلي المعلن من النادي، فإنه يرجح أن يغيب بوابري أيضًا أمام الخلود، الأربعاء، لحساب الجولة الـ28، في حال امتد برنامجه التأهيلي 10 أيام.

وقبل الإصابة، ارتدى بوابري القميص الأزرق خلال ثماني مباريات في مختلف المسابقات، بواقع خمس ضمن منافسات الدوري، واثنتان في دوري أبطال آسيا للنخبة، وواحدة لحساب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم الجناح الفرنسي «19 عامًا» إلى صفوف الهلال في فبراير الماضي قادمًا من نيوم بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وعلى صعيد التحضيرات، شارك الثنائي حسان تمبكتي ومتعب الحربي في الجزء الأول من التدريبات، قبل أن يكملا برنامجيهما التأهليين، في وقت لازم سلطان مندش عيادة مينا في مقر النادي.

وعانى تمبكتي من آلام عضلية، بينما أصيب الحربي في مفصل الكاحل، ما أدى إلى استبعادهما عن معسكر المنتخب السعودي في جدة، أما مندش فإنه تعرض لإصابة في مفصل القدم في التدريبات خلال معسكر الأخضر في صربيا.