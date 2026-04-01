ليفربول يستعيد إيزاك

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أن السويدي ألكسندر إيزاك سيعود إلى تدريبات الفريق، بدءًا من يوم الخميس، حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء.

وتعافى إيزاك من كسر، ليعزز مساعي ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه باريس سان جيرمان في ربع نهائي البطولة.

وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي، الأربعاء: «على الرغم من عدم جاهزيته للمشاركة الأساسية، لكن عاد إيزاك قبل الشهرين الأخيرين في الموسم الأخير، وستكون مفيدة لنا، ونصنع الكثير من الفرص».

انضم إيزاك، صاحب الـ26 عامًا، إلى ليفربول في صفقة اشتراكية بقيمة 170 مليون دولار، بعد مفاوضات مطولة مع ناديه السابق نيوكاسل.