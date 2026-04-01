الجلسات العلاجية تبعد سيماكان وكومان عن تدريب النصر

غاب المدافع الفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه الجناح كينجسلي كومان، عن التدريب الجماعي لفريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، واكتفيا، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة، بالجوانب العلاجية والتأهيلية بعد تعرّضهما إلى إصابتين عضليتين، الثلاثاء.

وخضع سيماكان إلى جلسة علاجية، خرج بعدها إلى ملعب مركز «دار النصر» وتدرّب بالكرة بمفرده. في حين ارتاد كومان العيادة وغادرها لاحقًا إلى النادي الصحي. واشتكى كلا اللاعبَين من شد عضلي، خلال تدريب الفريق، الثلاثاء.

وعانى كومان من آلام في عضلة الفخذ الخلفية والسمّانة، بينما شكا سيماكان من العضلة الأمامية.

وبالتزامن مع بدء تأهيل الفرنسيين، أدّى الفريق، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، حصةً تدريبيةً على ملعب «دار النصر»، مزجت بين الجانبين البدني والفني.

ووفق المصادر، ينضم دوليو النصر، السعوديون والأجانب، إلى كتيبة جيسوس، الخميس، قبل 24 فقط من مواجهة النجمة، الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن منتخب بلاده خلال فترة «أيام فيفا» الأخيرة بسبب الإصابة العضلية، التي أبعدته عن جولتي «روشن» الـ 25 والـ 26.

وعاد رونالدو إلى التدريبات الجماعية، الثلاثاء، بعد أيامٍ من التأهيل الفردي، أعقبت عودته إلى الرياض، التي غادرها قبل فترة التوقف، لتلقي العلاج من الإصابة.