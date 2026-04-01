أخضر المبارزة يدشن مشاركته المونديالية

افتتح المنتخب السعودي للمبارزة، الأربعاء، مشاركته في بطولة العالم للشباب والناشئين، الجارية حاليًا في ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تستمر حتى 10 أبريل الجاري.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي على منصة «إكس» يخوض فياض العبيد دور الـ 64، وجهاد علي العبيد دور الـ 128،

فيما اكتفى عبد العزيز المنسف وعبد الله علي العبيد بدور المجموعات.

ويشارك أخضر منافسات البطولة بقائمة تضم ثمانية لاعبين، إذ يقود الجهاز الفني السويسري فرانكو تشيروتي، والفرنسي سيريل تهون، ويمثل المنتخب في سلاح السيبر عبد الله العبيد، وعبد العزيز المنسف، وجهاد العبيد، وفياض العبيد، فيما يشارك في سلاح الإيبيه علي الفزيع، وحسن عابد، ويوسف البنعلي، وأحمد هزازي.

وكان الأخضر أنهى تحضيراته للمشاركة عبر معسكره في الدمام، من خلال تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، ضمن البرنامج الإعدادي الذي سبق انطلاق المحفل العالمي.