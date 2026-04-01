أتانجانا يغيب عن الأهلي أمام ضمك

يغيب الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن لقاء ضمك، السبت، بسبب الإصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الفحوصات والأشعة التي أجراها لاعب الوسط الفرنسي، الأربعاء أظهرت إصابته بكدمة قوية في الساق إضافة إلى تمزق في المفصل، مشيرةً إلى أن عودته إلى التدريبات تتحدد بناءً على مدى استجابته لجلسات العلاج المكثف تحت إشراف مبارك المطوع رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي.

وكان أتانجانا «20 عامًا» تعرض للإصابة إثر احتكاكه مع أحد زملائه خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، ما أدى إلى استبعاده من المنتخب وعودته إلى مدينة جدة، حيث خضع لفحوصات طبية.

ودافع أتانجانا عن ألوان الأهلي في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خمسة أهداف منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي بموجب عقد يمتد ثلاثة أعوام.

ويتأهب الأهلي لمواجهة ضيفه ضمك، السبت على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ62 نقطة، بينما يملك نظيره الجنوبي 22 نقطة في المركز الـ15.