الخميس.. أولى بطولات «الكيك بوكسينج»

تنطلق أولى بطولات المناطق التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينج»، الخميس ضمن خطته لتوسيع قاعدة الممارسين وتطوير المواهب في مختلف أنحاء المملكة.

وتجري البطولة على صالة نادي البطل بجدة خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري، تحت مسمى بطولة منطقة مكة المكرمة للفئات العمرية، مستهدفةً مختلف الفئات السنية، حيث تشمل الأطفال، والناشئين الصغار، والناشئين الكبار، بمشاركة اللاعبين من كلا الجنسين.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تهدف البطولة أيضًا إلى دعم المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة قادرة على تمثيل السعودية في المحافل الدولية.

وأكّد أحمد الطويان، رئيس الاتحاد السعودي، للعبة أن إطلاق بطولات المناطق يُعد خطوة استراتيجية مهمة، مبينًا أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين في مختلف الأعمار.