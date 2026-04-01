دونيس: نتائج الخلود تحفزنا.. والانضباط مطلوب

عدّ اليوناني جورجيس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، الخسارة من الخلود مرّتين الموسم الجاري دافعًا كبيرًا لمحاولة الفوز عليهم الجمعة في الرس ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن المباراة: «خسرنا أمامهم في مواجهتين الموسم الجاري، هذا يمنحنا دافعًا أكبر لتصحيح الأخطاء والظهور بصورة مختلفة تعكس تطور الفريق».

وشدّد اليوناني على صعوبة المواجهة أمام «فريق يبحث عن تحسين موقعه في جدول الترتيب»، مؤكدًا: «علينا التعامل بتركيز عالٍ من البداية لتحقيق نتيجة إيجابية».

ويحتل الخليج المركز الـ 11، برصيد 30 نقطة، متقدمًا بخمس نقاط على الخلود، صاحب المركز الـ 14.

وعلّق دونيس: «الفارق النقطي ليس كبيرًا، وهدفنا واضح، وهو التقدم في الترتيب وتعزيز حظوظنا»، موضحًا: «لذلك، نحتاج إلى الانضباط واستثمار الفرص بشكل أفضل».

وفاز الخلود 4ـ3 على ضيفه الخليج، في 28 نوفمبر الماضي، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي 24 فبراير الماضي، هزمه 3ـ1 في الدمام ضمن جولة «روشن» العاشرة التي لٌعِبَت مؤجَّلة عن موعدها الأصلي.