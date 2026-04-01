نخبة الطائرة.. الهلال يتخطى العلا والاتحاد يكسب الأهلي

حقق فريق الهلال الأول للكرة الطائرة الانتصار في أولى مبارياته، ضمن بطولة النخبة بالفوز على العلا 3ـ0، فيما كسب الاتحاد جاره الأهلي 3ـ1 على صالة وزارة الرياضة في جدة، الأربعاء.

وجاء فوز الأزرق العاصمي بنتيجة الشوط الأول 25ـ19، والثاني 25ـ22، والثالث 25ـ21.

وانتصر الاتحاد بثلاثة أشواط 52ـ23، 25ـ20، 25ـ19، وكان قد خسر الشوط الثالث 29ـ31.

ويلاقي الهلال نظيره الأهلي في الجولة الثانية عند الـ 04:00 مساء الخميس، بينما ينازل العلا فريق الاتحاد عند الـ 07:00 من اليوم ذاته.

ويشارك في البطولة أندية الهلال بطل الدوري الموسم الجاري، والاتحاد والأهلي والعُلا، إذ تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف على مدار أربعة أيام.