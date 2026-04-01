بعد واقعة فينيسيوس.. بريستياني: عاقبوني بالعنصرية دون أدلة

عدّ الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أنه عوقب «من دون أدلة» على أمر لم يفعله، في إشارة إلى إيقافه من الاتحاد الأوروبي «ويفا» بعد اتهامه بتوجيه إهانات عنصرية إلى الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني.

وقال بريستياني في مقابلة مع قناة «تيليفي» الأرجنتينية إن غيابه عن تلك المباراة «آلمه كثيرًا»، عادًا أنه تعرض إلى عقوبة «من دون أدلة».

وأضاف: «كنت أفكر في والديّ، في والدي ووالدتي وأجدادي، وفي كل ما قيل عني مما لا يمتّ لي بصلة ولم يحدث. الأمر قبيح ومؤلم جدًا»، متحدثًا للمرة الأولى علنًا منذ الواقعة.

وكان بريستياني اتُهم بنعت نجم النادي الملكي بـ«القرد»، وهو يغطي فمه بقميصه، خلال مباراة الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فبراير الماضي.

وكان الحكم أوقف المباراة لمدة عشر دقائق، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف اللاعب عن مباراة الإياب، وفتح تحقيق في الحادثة.