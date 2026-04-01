مصدر رسمي في اتحاد القدم لـ«الرياضية»: رينارد مستمر

استبعد مصدرٌ رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في حديثه لـ«الرياضية»، ما أُثير حول اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من مغادرة منصبه قبل نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر لـ «الرياضية» في تصريح خاص: «لا شيء يُذكر في هذا الشأن».

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن رينارد يستعد لمغادرة الأخضر قبل المونديال المقبل، مشيرةً إلى أن القرار جاء برغبة شخصية من المدرب على الرغم من محاولات الاتحاد السعودي ثنيه عن ذلك، عقب الخسارة أمام مصر، إضافةً إلى امتعاضه من قلة دقائق لعب عدد من لاعبي المنتخب مع أنديتهم، وتأثير ذلك على جاهزية الفريق، واختلاف العناصر، مقارنةً بمونديال 2022.

في المقابل، كشفت شبكة «ESPN» الأمريكية عن وجود مفاوضات بين رينارد والاتحاد الغاني لكرة القدم، لتولي تدريب منتخب غانا، بدءًا من كأس العالم 2026، مبينةً أن وزارة الرياضة الغانية تبدي إعجابًا بملفه، مع مناقشة تفاصيل العقد والجهاز الفني، إلى جانب تصريحات سابقة للمدرب الفرنسي في 2017، أكد خلالها عدم رفضه تدريب المنتخب الغاني مستقبلًا.

وخسر المنتخب السعودي آخر مواجهتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي، مارس الماضي، أمام مصر بنتيجة 0ـ4، وصربيا 1ـ2، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم.