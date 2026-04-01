الاتحاد يحدد خماسي النخبة

شكّل نادي الاتحاد فريق عمل خاصًا، وفقًا لمصادر خاصة لـ«الرياضية»، بقيادة البرتغالي دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، المدير الرياضي، والمستشارين محمد نور وحمد المنتشري، إلى جانب عددٍ من ممثلي إدارات النادي المختلفة، في إطار العمل على تحقيق تكامل إداري يخدم الفريق الأول.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الفريق المشكّل يعمل بإشراف يومي من فهد سندي، رئيس مجلس الإدارة، مع تركيزٍ مباشر على تهيئة جميع المتطلبات المرتبطة بمشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي وضعتها الإدارة هدفًا رئيسًا خلال المرحلة المقبلة.

ويهدف هذا التوجه إلى متابعة احتياجات الفريق الأول على المستويين الإداري واللوجستي، إضافة إلى الجوانب الإعلامية، بما يضمن استقرار بيئة العمل داخل النادي، وتسهيل مهمات الجهازين الفني والإداري، بما ينعكس على الأداء داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إدارة الاتحاد لتعزيز العمل المؤسسي، ودعم الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعيها لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، والعودة إلى منصات التتويج القارية.