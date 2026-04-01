الاتفاق يؤجل مصير الشهري

علّقت إدارة نادي الاتفاق ملف تجديد عقد سعد الشهري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لإجراء تقييم شامل لعمله الفني خلال الفترة الماضية، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها عن أن إدارة النادي تتجه إلى الإبقاء على الشهري في منصبه خلال الموسم المقبل، في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار الفني، مع ربط القرار النهائي بنتائج التقييم المنتظر عقب ختام المنافسات.

ويُعد الشهري من الأسماء المرتبطة بتاريخ النادي، إذ سبق أن قاده في موسم 2017ـ2018، قبل أن يعود مجددًا في ولايته الثانية، مطلع يناير 2025، ويستمر خلال الموسم الجاري 2025ـ2026.

وخاض الشهري مع الاتفاق 60 مباراة في بطولتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها 28 انتصارًا، مقابل 14 تعادلًا و18 خسارة.

وبدأ الشهري التحضير للموسم المقبل مبكرًا، إذ عقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمناقشة ملفات الفريق، على أن يقدّم تقريرًا فنيًا بنهاية الموسم يتضمن تحديد اللاعبين الذين سيتم تجديد عقودهم، إلى جانب احتياجات الفريق للموسم الجديد.

كما تتجه النية لتنظيم المعسكر الخارجي في إحدى الدول الأوروبية، بين النمسا أو هولندا أو إسبانيا، ضمن خطة إعداد مبكرة لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاقة الموسم المقبل.