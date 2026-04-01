سيلتا فيجو يتمسك بالمدرب الأصغر

مدّد كلاوديو جيرالديس، أصغر مدرب في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقده مع سيلتا فيجو حتى عام 2028، حسب ما أعلن النادي الغاليسي الأربعاء عبر منصة «إكس».

وكتب النادي، الذي يحتل حاليًا المركز السادس في الدوري وبلغ ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعد إقصائه ليون الفرنسي من ثمن النهائي، عن مدربه البالغ 38 عاما: «نواصل النمو يدًا بيد».

ويلتقي سلتا فيجو مع فرايبورج الألماني من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية في مباراتي 9 و16 أبريل الجاري.

ومدد جيرالديس عقده لعام إضافي حتى يونيو 2028، علمًا أنه تولى قيادة الفريق الأول في مارس 2024 بعد إشرافه على الفريق الرديف.