قبل الهلال.. التعاون يفحص المفرج

يخضع متعب المفرج، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى فحوص طبية على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول أمام صربيا، حسبما كشف عنه ناديه، الأربعاء.

وتعرض المفرج لإصابة حالت دون إكماله المواجهة التجريبية للأخضر ضد صربيا، الثلاثاء، إذ غادر الملعب في الدقيقة 46، وحل مكانه خليفة الدوسري.

ويترقب الجهاز الفني للفريق القصيمي الفحوص الطبية للمدافع الدولي، البالغ من العمر 29 عامًا، للتعرف على طبيعة الإصابة وإمكانية مشاركته في مباراة الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وفي حال لم يتمكن المفرج من اللحاق بمباراة الهلال، فإنها ستكون المرة الرابعة، التي يغيب فيها عن «سكري القصيم» في النسخة الحالية للدوري، بعد أن شارك في 23 مباراة، وصنع هدفًا وحيدًا، ونال ثماني بطاقات ملونة بواقع ست صفراء، وحمراوين.

ميدانيًا، استعاد الفريق القصيمي جهود الثلاثي الدولي محمد محزري والبلغاري مارين بيتكوف، وأنجيلو فولجيني من كاليدونيا الجديدة، بعد مشاركتهم في الحصة التدريبية، الأربعاء، عقب فراغهم من المشاركة الدولية مع منتخبات بلدانهم.

واستهل البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، التدريبات بمحاضرة فنية، أعقبتها تمارين لياقية، واختتمت بجمل تكتيكية متنوعة.

ويحتل التعاون المركز الخامس بـ45 نقطة، بينما يأتي الهلال ثانيًا بـ64 نقطة قبل مباراتهما على ملعب المملكة أرينا.