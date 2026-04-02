الاتحاد يستعيد بيرجوين.. والنصيري في الانفرادي

شارك الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتعرض بيرجوين لإصابة طفيفة خلال التدريبات، الأحد، وبعدها بيوم غاب عن المواجهة التجريبية أمام الوحدة، وخضع لتمارين انفرادية تضمنت الجري حول الملعب وبالكرة.

وتطابقت عودة الجناح الهولندي إلى التدريبات مع ما أوردته «الرياضية»، الأربعاء، إذ أوضحت نقلًا عن مصادر خاصة أن إصابة بيرجوين غير مقلقة، إذ فضّل الجهاز الفني إبعاده عن التدريبات الجماعية لإراحته، على أن يعود رفقة المجموعة في المران الذي يسبق مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

إلى ذلك، اكتفى المهاجم الفرنسي يوسف النصيري بتدريبات انفرادية نظير معاناته من إصابة بسيطة طبقًا للمصادر ذاتها، أبعدته عن مباراة الوحدة، التجريبية.

واكتفى النصيري بتمارين تأهيلية، التحق بالتدريبات الجماعية، الثلاثاء، قبل أن يكتفي بأداء تمارين انفرادية، الأربعاء.

وركز البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، على الجوانب الفنية في الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، وشهدت مشاركة محمد العبسي بعد الفراغ من مشاركته الدولية مع المنتخب السعودي «B».