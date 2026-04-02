أسئلة مونديالية

ـ عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم وللمرة الثالثة على التوالي لا يحتاج لتأكيد أن الكرة الإيطالية تعيش معاناة كبيرة، معاناة لاعبين ومدربين، وقد لا يتأهل منتخب كبير مرة في ظروف استثنائية، ولكن ألا يتأهل لثلاث مرات متتالية فلا نقاش عن وجود ضعف عام. أعتقد أن معاناة إيطاليا الرئيسية تكمن في المدربين، بدأها مانشيني 2022 الذي كان يلقي باللوم على كل شيء، على اللاعبين والحكام، لم تبقَ إلا الجماهير وأرضية الملعب واللوحات الإعلانية لم يلقِ باللوم عليها. عن خروج إيطاليا المتكرر قال فابيو كانافارو: «إيطاليا لم تعد تخيف أحدًا»، وقال جورجيو كيليني إن الفريق كان دائمًا يفتقد للروح القتالية في اللحظات الحاسمة. أما الصحف الإيطالية فقد وصفت ما حصل للمنتخب الإيطالي في التصفيات الثلاث الأخيرة بأنها «كارثة وطنية».

ـ لا أعرف كيف سيكون مونديال 2026، تجربة اللعب في أكثر من دولة لم تحقق نجاحًا، مونديال كوريا واليابان أتعب الجماهير التي كانت تلاحق المباريات بين البلدين. هذه المرة سنشاهد منتخبات تلعب لأول مرة في المونديال، منتخبات لن يتأهل معظمها لولا رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48، والسؤال الآن: هل البطولة التي يلعب فيها 48 منتخبََا يصح أن نصفها ببطولة نخبة؟

ـ دار نقاش بيني وبين الأصدقاء عن المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، وإن كان هناك من سيكرر إنجاز المغرب أو ما يقترب منه، أو إن كان المغرب نفسه سيحقق ما حققه في مونديال 2022؟ إلى غاية الآن لا يوجد ما نراهن عليه لوصول منتخب عربي إلى دور الأربعة أو الثمانية، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وقد نشاهد حصانًا أسود جديدًا في البطولة، من هو..؟ هذا ما سنعرفه في البطولة.

ـ يوهان كرويف : اللعب البسيط هو أصعب شيء في كرة القدم.