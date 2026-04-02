رسميّا.. الشباب يطلب استضافة أبطال الخليج

أعلن نادي الشباب، الأربعاء، رسميًا عن تقدمه بطلب استضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وأوضح النادي العاصمي في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الادارة تقدمت رسميًا بالطلب إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد استكمالها لكافة المتطلبات والمعايير اللازمة لملف الاستضافة بما يتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، ويعكس جاهزية النادي من الناحية التنظيمية والفنية للاستضافة.

وعبرت الإدارة الشبابية عن شكرها لوزارة الرياضة واتحاد القدم على الاهتمام والدعم اللامحدود للنادي في ملف طلب الاستضافة.

وكانت «الرياضية» عنونت في 25 مارس الماضي: «الشباب يطلب استضافة إقصائيات أبطال الخليج»، وبينت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة الشباب طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عرضها إلى الاتحاد الخليجي لاستضافة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال الخليج للأندية بعد اعتماد نظام التجمُّع في دور الأربعة، والنهائي، مضيفةً ان هذا التحرك جاء بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي بفتح باب الترشح لاستضافة دور الأربعة، ونهائي دوري أبطال الخليج، حسبَ البيان الصادر عنها، الثلاثاء الماضي.

وكان من المقرَّر أن تجرى مباراتا ذهاب نصف النهائي في 3 و4 مارس الجاري، والإياب في 10 و11 مارس قبل أن يتم تأجيلها.

ويخوض فريق الشباب نصف نهائي البطولة الخليجية أمام نظيره زاخو العراقي، بينما يلتقي الريان القطري والقادسية الكويتي في نصف النهائي الآخر.