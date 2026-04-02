سيدات بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي الأبطال

صعد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم للسيدات إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر انتصاره على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1، في إياب دور نصف النهائي للمسابقة القارية.

وكان الفريق الإنجليزي فاز ذهابًا 3-2 ليتخطى نظيره الإنجليزي بمجموع المباراتين 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتمكن من الترشح إلى المربع الذهبي بالبطولة.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عن طريق ميلفين مالارد في الدقيقة 11، وأدركت جلو بيرلا فيجوسدوتير لبايرن في الدقيقة 81.

ولم تتجاوز سوى ثلاث دقائق، حتى أضافت ليندا دالمان الهدف الثاني للفريق البافاري، الذي صعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2021.