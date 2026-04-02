توخيل: مكان فودين في المونديال ليس مضمونا

أوضح توماس توخيل، المدرب الألماني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن مكان فيل فودين في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم «ليس مضمونًا»، بعد فشله مجددًا في تقديم أفضل مستوياته مع «الأسود الثلاثة».

وعانى فودين في دور غير مألوف في خط الهجوم، في ظل غياب هاري كاين، خلال الخسارة التجريبية لإنجلترا أمام اليابان 0-1 الثلاثاء.

وبعد بداية قوية للموسم، تراجع اللاعب البالغ 25 عامًا أيضًا في سلم الأولويات لدى مدربه الإسباني في مانشستر سيتي بيب جوارديولا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال توخيل: «حاول كل شيء. أود أن أقول إنه كان ممتازًا في المعسكر، لكن نعم، يواجه صعوبة في ترجمة ذلك على أرض الملعب».

وأضاف «من الواضح أنه لم يحصل على دقائق لعب كثيرة مع سيتي في الفترة الأخيرة، ثم جاء إلى المعسكر بابتسامة عريضة وكان جيدًا جدًا في التدريبات».

وتابع: «اعتقدت أنه سيفاجئنا ويلعب بالحيوية والحماس نفسيهما، لكنه يجد صعوبة في إحداث التأثير الكامل».

ونادرًا ما نقل فويدن أفضل مستوياته مع سيتي إلى الساحة الدولية، حتى خلال مشوار إنجلترا إلى نهائي كأس أوروبا 2024، مباشرة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فودين منافسة قوية من جود بيلينجهام «ريال مدريد الإسباني» وكول بالمر «تشيلسي» ومورجان رودجرز «أستون فيلا» على مركز صانع الألعاب الهجومي في تشكيلة توخيل.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يمكنه اصطحاب لاعب يمر بفترة صعبة إلى النهائيات في أمريكا الشمالية، قال توخيل: «ليس مضمونًا أن يأتي».