مرشحو المونديال يقودون النخبة في جدة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 حكام ساحة رفقة مساعديهم، لقيادة إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، في جدة، بدءًا من 13 أبريل الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن القائمة تضم المرشحين العشرة للحضور في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يونيو المقبل.

وأوضح أن القائمة يتقدمها طاقمًا سعوديًا بقيادة خالد الطريس، حكم الساحة، ومساعده محمد العبكري، إضافة إلى عبد الله الشهري، الحكم الرئيس في تقنية الفيديو المساعد.

وذكر المصدر أن قائمة الحكام المونديالية ستعلن في 7 أبريل الجاري.

وضمت قوائم حكام الساحة السعودي خالد الطريس، الأسترالي علي رضا فاغاني، الياباني يوسوكي أراكي، الصيني ما نينج، الأردني أدهم مخادمة، العماني أحمد الكاف، القطري عبد الرحمن الجاسم، مواطنه سلمان فلاحي، الإماراتي عمر العلي، والأوزبكي إيلجيز تانتاشيف.

وتنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة في 13 و 14 أبريل الجاري، من خلال استكمال دور الـ16 لأندية غرب القارة، قبل بداية دور الـ8 في 16 من الشهر ذاته، وتختتم البطولة على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في 25 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما ينتظر فيسل كوبي الياباني الفائز من مباراة الهلال والسد، وسيكون الفائز من مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، على أن يواجه الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بوريرام يونايتد التايلاندي.