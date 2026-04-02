الاتفاق يعلق مصير الأجانب إلى مايو

علقت إدارة نادي الاتفاق ملفات اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم حتى مايو المقبل، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى التريث حتى اتضاح ميزانية النادي الخاصة بالموسم الجديد.

وتنتهي عقود الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمصري أحمد حسن كوكا لاعبي الوسط، والمدافعين الإسكتلندي جاك هيندري، والكولومبي فرانسيسكو كالفو نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن فينالدوم يُعد الخيار الوحيد المطروح حاليًا للتجديد من بين الأجانب، فيما لا تبدو فرص تجديد عقد المصري كوكا كبيرة، لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه، إضافة لكثرة إصاباته.

وشارك كوكا في 11 مباراة في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وغاب عن 16، بمجموع 575 دقيقة فقط، سجل فيها هدفًا وحيدًا دون صناعة.

ولعب فينالدوم 25 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 5 ، فيما حضر هيندري في 26 مباراة.

ولعب كالفو 24 سجل خلالها 3 وصنع مثلها في جميع المسابقات في الموسم الجاري.