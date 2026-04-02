3 مناطق تستضيف تحدي البادل

سحبت قرعة تصفيات دوري «ذيب» للبادل، التي تنطلق 9 أبريل الجاري وتستمر ثلاثة أيام في ثلاث مناطق رئيسة «الوسطى والشرقية والغربية».

وتنطلق نهائيات الدوري خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

ووضعت القرعة 18فريقًا في ست مجموعات بتصفيات المنطقة الوسطى، وضمت الأولى بادل ماسترز و البجادية والأنوار.

والثانية بادل أب و قراڤيتي بادل و الفيحاء. والثالثة بادل أت و الخبراء والمجزل. و الرابعة فور بادل ونجد وحريملاء. والخامسة بادل إن و البدائع وكميت. وأخيرًا السادسة الاعتماد وبادل رش والفيصلي.

وفي تصفيات المنطقة الشرقية التي ضمت 16 فريقًا في خمس مجموعات بعد أن وضعت بادل سكوب و الجبلين وجبة والانطلاق في المجموعة الأولى. والثانية ضمت بادل بلوك و الطائي و طبرجل. والثالثة وايلد بادل و الريان والخليج. والرابعة اليحيى بادل و بادل بروز واللواء. والخامسة ذا بادل هب و الوعد و الجندل. وأخيرًا السادسة ذا سوشيال كلوب و الأزهر وسبورت ديستريكت.

وفي المنطقة الغربية ضمت 10 فرق في ثلاث مجموعات، الأولى يتنافس فيها بادل ديستريكت وبادل التحلية وبادل رويال وبادل بلس. والثانية بادل ميت والأنصار و بلو بادل. والثالثة والأخيرة بي بادل والوحدة وكيو إف بادل.