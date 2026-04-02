الدوري الفرنسي.. ديمبلي وإنريكي الأعلى أجرا

يتقاضى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، والإسباني لويس إنريكي، مدرب فريقه، الراتب الشهري الأعلى في الدوري الفرنسي في عام 2026، بإجمالي يُقدَّر بـ1.5 مليون يورو، ومليون يورو تواليًا، وفق تحقيق نشرته صحيفة «ليكيب» الخميس.

وذكرت الصحيفة الرياضية أن أعلى 13 راتبًا في الدوري الفرنسي تُدفع جميعها من قبل باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، من ديمبلي وصولًا إلى لوكا شوفالييه، حارس المرمى الدولي، «500 ألف يورو إجمالي شهريًا».

ويتقاضى أيضًا أكثر من مليون يورو «1.15 مليون دولار» شهريًا كلٌ من البرازيلي ماركينيوس «1.12 مليون يورو»، والمغربي أشرف حكيمي «1.1 مليون يورو» والفرنسي لوكا هرنانديز «1.1 مليون يورو».

ويُعد الدنماركي بيار-إميل هويبيرج، لاعب وسط أولمبيك مرسيليا، الأعلى أجرًا من خارج سان جيرمان، إذ يقدر راتبه الشهري الإجمالي بـ500 ألف يورو، متقدمًا على زميليه الإنجليزي مايسون جرينوود، وجيفري كوندوبيا، اللذين يتقاضيان 450 ألف يورو، وهو المبلغ ذاته الذي يتسلمه الأوكراني إيليا زابارنيي، مدافع سان جيرمان، وكورنتان توليسو، لاعب ليون، حسب «ليكيب».

وعلى صعيد المدربين، يتصدر الإسباني لويس إنريكي، القائمة بفارق كبير أمام البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ليون، الذي يأخذ راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 350 ألف يورو، أمام السنغالي حبيب باي، مدرب مرسيليا «230 ألف يورو شهريًا».

أما أقل المدربين أجرًا فهو بنوا تافينو الذي يتسلم «25 ألف يورو» إجمالي شهريًا في متز.

وبالمعدل، يدفع باريس سان جيرمان للاعبيه رواتب شهرية تبلغ 650 ألف يورو «مقابل 647 ألفًا العام الماضي»، متقدمًا على أولمبيك مرسيليا بـ300 ألف يورو «مقابل 250 ألفًا في 2025» وموناكو بـ140 ألف يورو «كما في العام الماضي».