الخميس.. الأهلي يوقع عقد السيارات

توقع إدارة شركة النادي الأهلي، عقد رعاية مع «جينيسيس» الكورية الجنوبية للسيارات، في فندق شانجريلا في جدة، الخميس، تظهر بموجبه ضمن رعاة الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن توقيع الرعاية الجديدة سيكون بحضور الفرنسي فابريس بوكيه الرئيس التنفيذي في الأهلي، والمصري أمير توفيق رئيس القطاع التجاري للنادي، ومسؤولي الشركة الكورية.

وبيّن المصدر، أن الرعاية تنص على أن تكون جينيسيس، السيارة الرسمية للنادي الأهلي إضافة لعدد آخر من المميزات سيتم الإعلان عنها إلى جانب مدة العقد الخميس.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصادرها الخاصة، 23 مارس الماضي، أن إدارة النادي الغربي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضاتٍ مع شركة «جينيسيس» بعد وصول الطرفين إلى مراحل متقدمة، على أن يكون التوقيع خلال شهر أبريل.

وتظهر عدّة شركاتٍ في مقدمتها «البحر الأحمر الدولية»، «قايد» للنقل، و«سانومي» للمراكز التجارية، على قميص الفريق، الذي يُدرِّبه الألماني ماتياس يايسله.