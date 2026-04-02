اليابان تتخلى عن المدرب التاريخي

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الخميس، رحيل الدنماركي رحيل نيلز نيلسن، مدرب منتخب السيدات الأول، بعد مرور 11 يومًا على الفوز بلقب كأس آسيا، وأقل من أسبوعين على ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وأوضح الاتحاد الياباني في بيان صحافي أن المدرب، البالغ من العمر 54 عامًا، سوف يرحل عن منصبه بسبب انتهاء عقده، على الرغم من النجاح القاري الأخير الذي شهد فوز اليابان في كافة مبارياتها الست، ما أمن مقعدًا للبطل العالمي السابق لعام 2011 في المونديال المقرر تنظيمه العام المقبل كواحد من 6 منتخبات آسيوية متأهلة.

ويُعد الدنماركي المولود في جرينلاند، والذي تولى المسؤولية ديسمبر 2024، أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الياباني للسيدات في تاريخه.

ويبدأ الاتحاد الياباني الآن رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في كأس العالم، بهدف تحسين النتيجة الأخيرة التي حققها المنتخب بالخروج من دور الثمانية نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وتنطلق تحضيرات المنتخب الياباني للمونديال بخوض سلسلة من ثلاث مباريات تجريبية ضد أمريكا خلال أبريل الجاري، تلعب في مدن سان فرانسيسكو، وسياتل وكولورادو.