السبت.. الفتح تدريب أخير في نجران

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إجراء حصة تدريبية أخيرة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، السبت، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب البرتغالي فضّل إجراء تدريب على ملعب مباراته أمام الأخدود ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الأحد المقبل.

ويغادر الفريق إلى نجران صباح السبت، على أن يختتم استعداداته للمواجهة بتدريب أخير في المساء .

ويفتقد الفتح إلى خدمات فهد الزبيدي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي «ب».

ويحتل الفتح المركز الثالث عشر في دوري «روشن» برصيد 28 نقطة من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة.