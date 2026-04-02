قطع الرباط يبعد عيسى عن المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، إصابة إسلام عيسى، لاعب منتخب «الفراعنة» الأول، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما يرجح احتمال غيابه عن منافسات المونديال العالمي المقبل.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا صحافيًا على ​صفحته الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه :«​عقب توجه اللاعب ⁠مباشرة لإجراء الفحوصات اللازمة فور عودة بعثة منتخب مصر الأول صباح الخميس للقاهرة قادمة من إسبانيا. أظهرت الأشعة إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى».

وتألق ⁠عيسى خلال مباراة السعودية ‌التجريبية، محرزًا الهدف ‌الأول للفريق، وكذلك بدأ ​لقاء إسبانيا ‌التي تعرض خلالها للإصابة ليغادر ‌الملعب في الدقيقة 68.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول إلى القاهرة فجر الخميس، من إسبانيا بعد التعادل سلبًا في ‌مباراة تجريبية مع بطل أوروبا، الثلاثاء الماضي.

كما تغلب ⁠منتخب ⁠مصر على السعودية 4ـ0 في جدة، الجمعة الماضي، وذلك في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وتخوض مصر مباريات كأس العالم 2026، المنظمة في الفترة من 11 يونيو، حتى 19 يوليو المقبلين، في أمريكا، المكسيك، وكندا، ضمن ​المجموعة السابعة ​إلى جوار منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.