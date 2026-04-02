تمزق صربيا يغيّب مجرشي

أثبتت فحوصات طبية خضع لها علي مجرشي ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، تعرضه إلى تمزق في عضلة الفخذ، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مجرشي سيبدأ برنامج العلاج، الخميس، في عيادة النادي، على أن يحدد الجهاز الطبي فترة الغياب المتوقعة.

وخضع مجرشي، فور وصوله إلى جدة بعد الفراغ من المهمة الدولية مع المنتخب السعودي، قادمًا من بلجراد، إلى فحوصات طبية في أحد المراكز الطبية المختصة، بعد تعرضه للإصابة في الدقائق الست الأخيرة التي حل فيها بديلًا عن سعود عبد الحميد أمام صربيا في المواجهة التجريبية.

ومن المنتظر أن يستعين الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، بخدمات محمد عبد الرحمن لتعويض غياب مجرشي الفترة المقبلة للإصابة.

ويلعب الأهلي السبت ، مواجهة أمام ضمك، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، على أن يلتقي بعدها الفيحاء قبل الدخول في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة والتي يفتتح فيها مواجهاته أمام الدحيل القطري 13 أبريل الجاري.

ولعب مجرشي ذو الـ26 عامًا، مع فريقه الموسم الجاري في 35 مباراة في جميع المسابقات بمجموع 2671 دقيقة، منها 21 مباراة في «روشن»، سجل هدفًا وصنع 5 أهداف.