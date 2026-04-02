اختبارات ميدانية تحدد مصير سيماكان وكومان

يخضع الفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، لاختبارات ميدانية الخميس، لتحديد مدى قدرتهما على المشاركة أمام النجمة الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ نتيجة الفحص، الذي أجراه الثنائي الأربعاء، بيَّنت تعرضهما لشد عضلي، الأمر الذي جعلهما يغيبان عن التدريب الرئيس الأربعاء، الذي يسبق المواجهة، واكتفيا بالجوانب العلاجية والتأهيلية في العيادة.

وأجرى سيماكان، الذي شكا الثلاثاء من الألم في العضلة الأمامية، جلسة علاجية الأربعاء، قبل أداء تدريب بالكرة منفردًا، في حين لازم كومان العيادة الطبية، وخاض تدريبات في النادي الصحي بعد شعوره في اليوم ذاته بشد في عضلة الفخذ الخلفية والسمّانة.

إلى ذلك، أكد المصدر جاهزية المدافع الدولي عبد الإله العمري للدخول في المران الأخير الليلة، بعد أن اشتكى من شد خفيف في مواجهة مصر التجريبية قبل استبداله مع بداية الشوط الثاني، وأصبح بإمكان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، الاستعانة بخدماته، في حين تضاءلت فرصة مشاركة المدافع الإسباني إيجور مارتينيز، لعدم جاهزيته التامة.

ويتصدر النصر دوري روشن السعودي برصيد 67 نقطة، مع تبقي 8 جولات على نهاية الدوري، إذ يواجه النجمة الجمعة، على أن يلتقي تواليًا الاتفاق، الأخدود، الأهلي، القادسية، الهلال، الشباب، وأخيرًا ضمك.

ويلعب النصر، 19 أبريل الجاري، ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام الوصل الإماراتي في دبي.