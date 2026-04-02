الاتحاد الألماني يكافح العنصرية مع أدو

قرَّر الاتحاد الألماني لكرة القدم توسيع جهوده لمكافحة كافة أشكال التمييز، وذلك من خلال تعاون مع مجموعة «روتس» لمكافحة العنصرية، التي يقودها أوتو أدو، لاعب «بوندسليجا» السابق ومدرب منتخب غانا، الذي أقيل من منصبه أخيرًا.

وأوضح الاتحاد الألماني، الخميس، عبر بيان صحافي، أنَّ العنصرية ليست ظاهرة هامشية، والهدف من هذا التعاون مواصلة تسليط الضوء على الأشكال التمييزية في كرة القدم الألمانية، والتصدي لها، وتحقيق تغيير دائم.

وقال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني: «يجب ألا نكتفي بالرد عندما تظهر الحوادث. يجب أن نضع هياكل لمنع التمييز قبل حدوثه، مجموعة روتس تعمل بشكل بناء معنا، وتدعمنا بينما نواصل التحرك بثبات نحو هياكل وقائية ملزمة وفعالة».

ووصفت سيليا ساسيتش، نائبة رئيس الاتحاد الألماني لشؤون التنوع والمساواة، جهود مكافحة العنصرية بأنها محورية لكرة القدم حاليًّا وفي المستقبل.

وأشار أدو، في بيان الاتحاد الألماني، إلى أنَّ المجموعة تقدم منظورًا يركز على المجتمع، مضيفًا: «روتس تقدم منظورًا يركز على المجتمع، يقوده خبراء من عالم الرياضة وخاصة كرة القدم، الذين غالبًا ما يكون لديهم خبرة شخصية في مواجهة العنصرية، هذه الآفاق، على وجه التحديد، هي التي تعد حاسمة عندما يتعلق الأمر بتحقيق تغيير هيكلي حقيقي. رؤيتنا هي مشهد رياضي يفهم فيه التنوع ويمارس كجزء طبيعي وأساسي من الرياضة الألمانية، سواء على أرض الملعب أو خارجها».

والتقى نيوندورف وأدو في مباراة تجريبية نظمت الإثنين الماضي بين ألمانيا وغانا، استعدادًا للمونديال، التي بعدها أقيل أدو من منصبه.

وأبدى نيوندورف سعادته بأنَّ أدو، الذي يعيش مع عائلته في ألمانيا، كان جزءًا من التعاون، مؤكدًا أنَّ خبرته وأسلوبه سيثري بشكل كبير هذا التعاون.