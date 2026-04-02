خوسانوف: جوارديولا ساعدني في تخطي البدايات

أكد الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، دعم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب «السماوي»، له، عادًا إياه المفتاح لتجاوز البداية الصعبة التي اختبرها في صفوف النادي.

ووجد خوسانوف، الذي لم يكن يتمتع بخبرة كبيرة، نفسه في مواجهة صعبة أمام تشيلسي الموسم الماضي، بعد أيام قليلة من انضمامه إلى الفريق قادمًا من لانس الفرنسي، بسبب أزمة الإصابات.

وشهدت المواجهة ارتكاب خوسانوف خطأ منح تشيلسي هدفًا مبكرًا في أول أربع دقائق، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء بعدها بوقت قصير.

وقال الأوزبكي، صاحب الـ 22 عامًا، لمجلة النادي، الخميس: «حافظت على هدوئي. قبل المباراة، لم أكن قد لعبت أكثر من شهر ولم أجرِ سوى حصة تدريبية واحدة مع الفريق، لذا ربما كان لذلك تأثير».

وأبدى خوسانوف تقديره للمدرب الإسباني، مضيفًا: «أنا ممتن جدًّا لبيب. قضى الكثير من الوقت معي، وشرح لي كل تفاصيل اللعبة. نحن نعمل خطوة بخطوة، فهو لا يستعجلني ويتفهم أنني بحاجة إلى الوقت».

واختتم خوسانوف حديثه بالتعبير عن فخره بتمثيل مانشستر سيتي متابعًا: «أنا فخور باللعب لهذا النادي. حلمي هو أن نفوز بدوري أبطال أوروبا».

ونجح المدافع الأوزبكي في تثبيت أقدامه، والمشاركة بانتظام في النصف الثاني من الموسم الجاري، وبدأ أساسيًّا في نهائي كأس الرابطة على ملعب «ويمبلي» مارس الماضي.