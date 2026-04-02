قبل سيتي.. سلوت: أتمنى مستوى غلطة سراي

كشف الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن أمله أن يتمكن لاعبو «الريدز» من استعادة الصورة التي ظهروا عليها أمام غلطة سراي التركي على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت للموقع الرسمي لليفربول الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل: «للأسف، معظم المرات التي حققنا فيها نتائج جيدة لم تكن النتائج التي تلتها كما أردنا، وكان ذلك يتعلق كثيرًا بعدم جاهزية اللاعبين حينها، وهو ما رأيناه في مباراتنا الأخيرة أمام برايتون».

وأضاف المدرب الهولندي: «أرى أنَّنا قدَّمنا مباراة جيدة للغاية، وهي واحدة من أفضل مبارياتنا ضد غلطة سراي، ثم بعد ثلاثة أيام، افتقدنا خدمات أليسون بيكر ومحمد صلاح، وبعد ثلاث دقائق من بداية اللقاء اضطر هوجو إيكيتيكي للخروج، أعتقد أنَّه من المنصف القول إنَّ عددًا من اللاعبين عانوا في الشوط الثاني من حقيقة أننا لعبنا بعد 62 ساعة فقط من مباراة غلطة سراي ضد فريق يتسم بالكثافة».

وتابع سلوت: «أتمنى، وأتوقع، أن نكون الفريق الذي كنَّا عليه ضد غلطة سراي حينما نواجه مانشستر، هذا هو ما نحتاجه تمامًا، لأن سيتي أظهر بعد يوم واحد من مباراتنا ضد برايتون مدى قوتهم كفريق، وهو ما نعلمه جميعًا وأظهروه عدة مرات الموسم الجاري عندما فازوا بكأس الرابطة، فهم يمتلكون الكثير من اللاعبين الجيدين ومدربًا رائعًا».

ويواجه ليفربول مانشستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، التي تليها مباراة أخرى حاسمة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الأربعاء المقبل.

ونجح ليفربول في قلب تأخره بهدف ذهابًا أمام غلطة سراي إلى فوز برباعية نظيفة إيابًا، ليتفوق بمجموع 4ـ1 في المباراتين، ويتأهل إلى دور الثمانية، لكن أعقب ذلك الخسارة أمام برايتون 1ـ2.