الأحد.. 1155 طالبة في تحدي جامعة نورة

تُطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الأحد المقبل، بطولة كأس الجامعة للموسم السادس، بمشاركة 1155 طالبة، يُمثلن 16 كلية، ومعهدين، وذلك في مقر النادي الرياضي للطالبات في الجامعة.

وتتضمَّن البطولة في موسمها السادس، 19 بطولة رياضية، تنقسم إلى ألعاب فردية، وهي: «ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، والجودو، والبلياردو، والإسكواش، وألعاب ذوات الإعاقة، إلى جانب الرياضات الذهنية، والرياضات الإلكترونية، والكاراتيه، وصولًا إلى الجوجيستو»، وألعاب جماعية، وتشمل:«كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، وكرة اليد، والكرة الناعمة، إضافةً إلى الرجبي، والطبق الطائر».

ويُصاحب البطولة أركان تعريفية بمشاركة عددٍ من الاتحادات الرياضية السعودية، وهي: كرة الشبكة، وكرة المناورة، والرجبي، للتعريف بالألعاب، وفرص المشاركة فيها بأسلوب تفاعلي وتطبيقي، يُعزز الوعي الرياضي لدى الطالبات، ويُسهم في خلق تجربة تعليمية رياضية مُحفزة.

وأوضحت أحلام العمري مُديرة إدارة الشؤون الرياضية في عمادة شؤون الطالبات بالجامعة، أنَّ انطلاق بطولة كأس الجامعة للموسم السادس يعكس جهود الجامعة للمساهمة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، من خلال إبراز دور كفاءة المرأة، وتعزيز جودة الحياة، وممارسة النشاط البدني، واكتشاف المواهب الرياضية، ودعم الابتكار والتفوق الرياضي في جميع المستويات.

وتستمر البطولة التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية بالعمادة حتى يوم الخميس 23 أبريل الجاري.