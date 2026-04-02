«موهبة» تُجدد الدعوة لـ«كانجارو»

جدَّدت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» دعوتها لكافة طلاب التعليم العام في السعودية إلى المبادرة بالتسجيل في مسابقة «كانجارو موهبة 2026»، التي تنظمها بالشراكة مع وزارة التعليم.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» الخميس، تُنظم المسابقة سنويًّا، لطلاب وطالبات التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتعتمد في أسئلتها على نظام الاختيار من متعدد، مع تقسيم المشاركين وفق صفوفهم الدراسية.

وأوضحت «موهبة» أنَّ باب التسجيل يُغلق 7 أبريل الجاري، داعيةً الطلبة إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، أو من خلال تطبيق موهبة، مشيرةً إلى أنَّ الاختبار سيُعقد 17 و18 أبريل الجاري.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتنمية مهاراتهم وقدرتهم على حل المسائل، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية تنافسية ومحفزة وممتعة، وتعزيز أهمية الرياضيات لدى طلبة التعليم العام.

وتُعد مسابقة «كانجارو»، التي انطلقت في أستراليا عام 1980، من أكبر المسابقات العلمية عالميًّا، حيث تنظم في أكثر من 70 دولة، ويشارك فيها نحو 6 ملايين طالب وطالبة حول العالم.