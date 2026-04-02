البطل يحتضن «الكيك بوكسينج»

تنطلق بطولة مكة المكرمة للفئات العمرية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينج»، ضمن جهوده لتوسيع قاعدة الممارسين، وتطوير المواهب في مختلف مناطق السعودية.

وتنظم البطولة على مدار يومين في جدة بصالة نادي البطل، وتشهد تزايدًا في عدد المسجلين فيها من اللاعبين المعتمدين في الاتحاد، حسبما أوضحه البيان الصحافي.

وتستهدف البطولة الفئات السنية المختلفة، بمشاركة اللاعبين من كلا الجنسين، تأكيدًا لأهمية دعم الفئات العمرية، وبناء قاعدة مستدامة للعبة.