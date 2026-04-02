اكتشاف سفينة غرقت قبل 225 عاما

أعلن متحف «فايكنج شيب»، الخميس، تمكن علماء للآثار البحرية من اكتشاف سفينة حربية دنماركية في قاع ميناء كوبنهاجن بعد مرور نحو 225 عامًا على غرقها على يد الأدميرال هوراشيو نيلسون والأسطول البريطاني.

ويسابق الغواصون الزمن، في ظل تراكمات رسوبية عميقة وانعدام الرؤية على عمق 15 مترًا تحت سطح الماء، من أجل كشف حطام سفينة «دانبروج» التي تعود للقرن التاسع عشر، قبل أن تتحول إلى موقع بناء في منطقة سكنية جديدة تتم إقامتها قبالة ساحل الدنمارك.

وأعلن متحف «فايكنج شيب»، الذي يقود عمليات البحث والتنقيب تحت الماء منذ أشهر، عن اكتشافاته بعد مرور 225 عامًا على

وقوع معركة كوبنهاجن في عام 1801 .

وقال مورتن يوهانسن، رئيس قسم الآثار البحرية في المتحف: «إنها تشكل جزءًا من الهوية الوطنية في الدنمارك».

ويوضح يوهانسن أن هناك الكثير الذي كتب عن المعركة من جانب أشخاص شديدي الحماس، ولكن في الواقع لا يعرف كيف كان شعور الحضور على متن سفينة تتعرض للقصف حتى دمرتها السفن الحربية الإنجليزية تمامًا.

ومن المقرر أن يتم قريبًا إحاطة موقع الحفر بأعمال بناء لصالح مشروع «لينيتهولم» الضخم، لإقامة منطقة سكنية جديدة في وسط ميناء كوبنهاجن.