إيجا تستقطب مدرب نادال

أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة كرة المضرب، المصنفة رابعة عالميًا، تعاقدها مع الإسباني فرانسيسكو رويج، الذي سبق أن درب النجم رافايل نادال.

وكتبت إيجا المصنفة أولى عالميًا سابقًا في منشور بثته عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» : «مرحبًا بك في الفريق يا فرانسيسكو! أنا متحمّسة جدًا لهذه المرحلة الجديدة».

واستقطبت البولندية مُدرب نادال السابق، بعد أقل من أسبوعين على انفصال حاملة ستة ألقاب كبرى عن فيم فيسيت، مدربها السابق، وذلك بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة ميامي المفتوحة.

ويُعد الخروج المبكر من ميامي الأسوأ لابنة الرابعة والعشرين في أيّ بطولة منذ دورة سينسيناتي أغسطس 2021.

وقدّمت إيجا عروضًا غير مستقرة هذا العام، إذ ودّعت ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، ودورة الدوحة، وكذلك دورة إنديان ويلز.

وقضى رويج صاحب الـ58 عامًا، أعوامًا طويلة يعمل إلى جانب عمّ نادال، توني نادال، ثم كارلوس مويا، ضمن الطاقم التدريبي للبطل الإسباني المتخصص في الملاعب الترابية.

وسبق له أن درّب البريطانية إيما رادوكانو، والإيطالي ماتيو بيريتيني، والفرنسي جيوفاني مبتيشي بيريكار.