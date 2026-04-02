بعد الفشل الإيطالي.. جرافينا يستقيل وجاتوزو في الطريق

قدم جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، استقالته بعد فشل منتخب بلاده الأول في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وطالبت الحكومة الإيطالية رئيس اتحاد القدم الذي يتولى المهمة منذ عام 2018 بتقديم استقالته من منصبه عقب هزيمة إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، الثلاثاء الماضي.

وجاءت خسارة المنتخب الإيطالي نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، لتشكل صدمة على بطل العالم أربع مرات، الذي سيغيب للمرة الثالثة تواليًا عن البطولة والمرة الخامسة منذ 1930 عندما اعتذر عن عدم المشاركة في النسخة الأولى في الأوروجواي.

ومنذ تتويجها بلقبها العالمي الرابع عام 2006 بقيادة المدرب مارتشيلو ليبي، عاشت إيطاليا خيبة كبيرة في النهائيات بخروجها من الدور الأول في نسختي 2010 و2014 قبل أن تفشل في التأهل إلى النسخ الثلاث التالية.

ويرجح أن يؤدي قرار جرافينا إلى رحيل جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي الحالي.

ودعا أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، إلى إصلاح شامل يجب أن يبدأ بقيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد أن أشرف جرافينا على حملتين مخيبتين للآمال في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.